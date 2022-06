Spalletti disperato | la Juventus scippa un titolare al Napoli

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 13 giugno 2022) Il mercato estivo non è ancora ufficialmente iniziato ma lasembra aver messo le mani su undi. Diverse le operazioni di mercato che laha bisogno di portare a termine per tornare a dominare il calcio italiano ed essere grande protagonista a livello internazionale. La società bianconera, infatti, ha il compito di regalare ad Allegri almeno tre rinforzi di primissimo valore: il difensore che sostituisca Chiellini nonostante l’ottima prestazione di Gatti in nazionale, un centrocampista di livello in grado di portare gol e assist e l’attaccante per non far rimpiangere Dybala. Partiamo dal reparto arretrato dove sono vari i nomi monitorati dalla società anche se, nelle ultime ore, sembra che sia stato individuato un profilo ideale per rinforzare la difesa. LaPresseUn difensore che possa ...