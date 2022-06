Pubblicità

Nicolo230592 : Scrutatori 'disertori', al via l'inchiesta: si vagliano più di 200 posizioni - infoitinterno : Scrutatori 'disertori', al via l'inchiesta: si vagliano più di 200 posizioni - il_bagatto : RT @GandolfoDomini1: Election Day: è caos a #Palermo, denunciati #scrutatori e presidenti 'disertori' - GandolfoDomini1 : Election Day: è caos a #Palermo, denunciati #scrutatori e presidenti 'disertori' -

...su un totale di 543.978 aventi diritto al voto) è ovvio che ha pesato anche il ritardo nell'avvio delle operazioni di voto dovuto allo scandalo dei presidenti di seggio e degli" ...Interruzione di pubblico servizio, rifiuto di atti d'ufficio, falso, violazione della legge elettorale del 1960. Questi i reati che la procura di Palermo sta valutando di contestare ai presidenti dei ...Sono oltre 200 le persone segnalate alla Procura di Palermo dopo il caos ai seggi di ieri nel capoluogo siciliani, con decine di sezioni rimaste chiuse per ore perché presidenti e scrutatori non si so ...Pur di aprire le sezioni, sono stati precettati anche alcuni funzionari e dirigenti comunali, ma ugualmente questa mattina cinquanta sezioni non hanno potuto avviare le operazioni di voto. Dopo il cao ...