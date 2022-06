Russia, tecnologia riconoscimento facciale per arresto dissidenti (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Nella Russia sempre più autoritaria dopo l’avvio della guerra in Ucraina, si ricorre anche a sistemi di riconoscimento facciale per intimidire gli oppositori. Almeno 67 persone sono state arrestate a Mosca in occasione della festa del Giorno della Russia, scrive oggi Moscow Times, precisando che la maggior parte degli arrestati di ieri sono stati individuati nella metropolitana grazie a tecnologie di riconoscimento facciale. “Almeno 67 persone sono state arrestate nel Giorno della Russia. La maggior parte, ben 43, sono state arrestate nella metropolitana usando tecnologia di riconoscimento facciale”, ha riferito il sito Ovd-Info. Ad alcuni di loro è stato detto che vi era un’allerta per arrestarli. In ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Nellasempre più autoritaria dopo l’avvio della guerra in Ucraina, si ricorre anche a sistemi diper intimidire gli oppositori. Almeno 67 persone sono state arrestate a Mosca in occasione della festa del Giorno della, scrive oggi Moscow Times, precisando che la maggior parte degli arrestati di ieri sono stati individuati nella metropolitana grazie a tecnologie di. “Almeno 67 persone sono state arrestate nel Giorno della. La maggior parte, ben 43, sono state arrestate nella metropolitana usandodi”, ha riferito il sito Ovd-Info. Ad alcuni di loro è stato detto che vi era un’allerta per arrestarli. In ...

