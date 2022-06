Pubblicità

italiaserait : Roma, riapre stazione Vigna Clara dopo 30 anni - JacZan : RT @marioricciard18: Vigna Clara, il 13 giugno riapre la stazione ferroviaria dopo 30 anni. Collegherà Roma Nord al resto della città https… - romatoday : Finalmente i treni a Vigna Clara: riapre dopo 32 anni la stazione di Roma Nord - CertoChePureTe : @augustociardi75 sai come finirà? Tra 15minuti verrà detto 'Secondo TRS, la Roma ha chiuso per Gabriel Jesus, visit… - marioricciard18 : Vigna Clara, il 13 giugno riapre la stazione ferroviaria dopo 30 anni. Collegherà Roma Nord al resto della città… -

Nel quarto periododilaga e conquista la finale. "Ho visto bene i ragazzi - ha detto al ... Il play in maglia blu ne mette 8 in un amen eil match tra gli applausi del PalaPadua (45 - 45 al ...Nel quarto periododilaga e conquista la finale. "Ho visto bene i ragazzi - ha detto al ... Il play in maglia blu ne mette 8 in un amen eil match tra gli applausi del PalaPadua (45 - 45 al ...Dopo più di 30 anni, la stazione di Vigna Clara riapre: riprendono da oggi i collegamenti con Roma Ostiense, e ad inaugurate il redivivo impianto è stato il Regionale 5980, giunto con un minuto ...Alle 7:42 il fischio della capotreno. Il treno che comincia muoversi, in perfetto orario, verso la stazione ostiense. Sullo sfondo tanti curiosi, rappresentanti delle istituzioni, cittadini e pendolar ...