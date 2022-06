Referendum sulla giustizia flop: gli italiani si ‘vendicano’ per quelli sull’Eutanasia e sulla Cannabis bocciati (Di lunedì 13 giugno 2022) E’ la cronaca di un fallimento annunciato e, cosa assai più grave, pagato con i ‘nostri’ soldi che, come testimonia l’attuale situazione economica del Paese, è un ‘lusso’ che proprio non potevamo permetterci. flop Referendum: lo sbaglio a monte sicuramente quello di affidare agli italiani un tema da ‘studiare’ nell’Aula Premessa la rabbia – viste anche le evidenze – a monte della maggior parte dei cittadini italiani per i ‘non Referendum’ come quello per l’eutanasia e l’altro per la Cannabis (subito bocciati dalla Camera), a fronte di una riforma importante delicata, come appunto quella della giustizia che – per via del ‘tecnicismo’ richiesto – certo non può essere ‘sbrigativamente affidata’ al popolo ma, semmai, va finemente dibattuta nell’Aula, ... Leggi su italiasera (Di lunedì 13 giugno 2022) E’ la cronaca di un fallimento annunciato e, cosa assai più grave, pagato con i ‘nostri’ soldi che, come testimonia l’attuale situazione economica del Paese, è un ‘lusso’ che proprio non potevamo permetterci.: lo sbaglio a monte sicuramente quello di affidare agliun tema da ‘studiare’ nell’Aula Premessa la rabbia – viste anche le evidenze – a monte della maggior parte dei cittadiniper i ‘non’ come quello per l’eutanasia e l’altro per la(subitodalla Camera), a fronte di una riforma importante delicata, come appunto quella dellache – per via del ‘tecnicismo’ richiesto – certo non può essere ‘sbrigativamente affidata’ al popolo ma, semmai, va finemente dibattuta nell’Aula, ...

