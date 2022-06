Referendum: in Liguria l’affluenza più alta (Di lunedì 13 giugno 2022) GENOVA – ‘Record’ per la Liguria nell’affluenza per i Referendum sulla giustizia: ieri (12 giugno) ha infatti votato il 28,20% degli aventi diritto, con minime variazioni di 0,05-0,08 punti percentuali a seconda del titolo del quesito. La Liguria, dunque, ha segnato la performance migliore rispetto al resto d’Italia, che si è fermato a un’affluenza pari al 20,92%. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 13 giugno 2022) GENOVA – ‘Record’ per lanelper isulla giustizia: ieri (12 giugno) ha infatti votato il 28,20% degli aventi diritto, con minime variazioni di 0,05-0,08 punti percentuali a seconda del titolo del quesito. La, dunque, ha segnato la performance migliore rispetto al resto d’Italia, che si è fermato a un’affluenza pari al 20,92%. L'articolo L'Opinionista.

Pubblicità

Lopinionista : Referendum: in Liguria l'affluenza più alta - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Referendum: affluenza top in Liguria, minore nel Molise: Più alle urne dove c'erano le comunali, ma per i quesiti meno vo… - fisco24_info : Referendum: affluenza top in Liguria, minore nel Molise: Più alle urne dove c'erano le comunali, ma per i quesiti m… - robba07 : @lorepregliasco Nei primi due quesiti, non sui quesiti sui magistrati. Es. in Liguria, dove per i referendum ha vo… - fabferrando : I cinque referendum sono stati richiesti dopo il voto favorevole di nove consigli regionali tutti di centrodestra:… -