Referendum giustizia 2022, affluenza sotto il 21%: quorum non raggiunto

Non è stato raggiunto il quorum per i Referendum sulla giustizia per i quali era necessario si esprimesse il 50% più uno degli elettori. Il risultato della consultazione è stato infatti reso nullo. Anche se i dati non sono quelli definitivi, appare ormai chiaro che a recarsi alle urne è stato non oltre il 21% dell'elettorato. Il Viminale ha comunicato il dato definitivo sull'affluenza per i cinque Referendum sulla giustizia (7.903 Comuni su 7.903): è stata poco superiore al 20,9%. Al primo quesito ("Incandidabilità dopo condanna") l'affluenza è stata del 20,95%; al secondo quesito ("Limitazione misure cautelari") l'affluenza è stata del 20,93%; al terzo quesito ("Separazione funzioni dei magistrati") l'affluenza è ...

