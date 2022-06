Papa Francesco, fedeli in allarme: spunta l’oscura profezia di Malachia (Di lunedì 13 giugno 2022) Non è la prima volta che gli appassionati di profezie tornano a focalizzare tutta la loro attenzione su alcune oscure prolessi dell’arcivescovo irlandese San Malachia O’Morgair. Si tratta di inquietanti predizioni risalenti al XII secolo. Prima la pandemia, poi la guerra hanno seminato il panico tra le persone credenti, che ora sono seriamente preoccupate per le condizioni del Santo Padre. Talmente tanto in allarme da cercare risposte nei presagi e nelle profezie del passato. Ecco cosa circola su Papa Francesco e sulle sue condizioni di salute. (continua a leggere dopo le foto) Che il pontefice si faccia spesso vedere in sedia a rotelle ha ulteriormente alimentato le preoccupazioni sul malessere di Bergoglio. La profezia di Malachia è costituita da 112 motti: ciascuno è dedicato ad ... Leggi su tvzap (Di lunedì 13 giugno 2022) Non è la prima volta che gli appassionati di profezie tornano a focalizzare tutta la loro attenzione su alcune oscure prolessi dell’arcivescovo irlandese SanO’Morgair. Si tratta di inquietanti predizioni risalenti al XII secolo. Prima la pandemia, poi la guerra hanno seminato il panico tra le persone credenti, che ora sono seriamente preoccupate per le condizioni del Santo Padre. Talmente tanto inda cercare risposte nei presagi e nelle profezie del passato. Ecco cosa circola sue sulle sue condizioni di salute. (continua a leggere dopo le foto) Che il pontefice si faccia spesso vedere in sedia a rotelle ha ulteriormente alimentato le preoccupazioni sul malessere di Bergoglio. Ladiè costituita da 112 motti: ciascuno è dedicato ad ...

Pubblicità

Avvenire_Nei : Il Papa: chiedo scusa per il viaggio rimandato in Africa - fattoquotidiano : Papa Francesco cancella la messa e la processione del Corpus Domini: “Limitazioni imposte dai dolori al ginocchio” - vaticannews_it : Il #Papa ai Missionari d'#Africa ripete: un apostolo di Gesù 'non è uno che fa proselitismo, non è un manager, non… - Paola7460 : RT @acistampa: Incontrando in Vaticano i Padri Bianchi riuniti per il capitolo generale, Papa Francesco ha rinnovato il proprio dispiacere… - nurofendabimbi : benvenuti nella pagina ufficiale di twitter di sua santità papa francesco -