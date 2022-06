Palermo, finisce l’era Orlando. Lagalla vince e il “campo largo” di Letta e Conte è un flop (Di lunedì 13 giugno 2022) A Palermo finisce l’era del sindaco Orlando. Le prime proiezione confermano i dati degli exit poll: il candidato di centrodestra Roberto Lagalla ha superato il 40 per cento e si attesterebbe al 44% riuscendo vincitore sul campo largo del duo Letta-Conte. Il candidato di centrosinistra Franco Miceli si ferma invece, sempre secondo le prime proiezioni, sotto il 30%. E’ il segnale evidente che Leoluca Orlando ha fatto il suo tempo. Come scrive il Corriere, quotidiano non certo amico del centrodestra, Orlando è il sindaco uscente che “oltre a rifiuti per strada e 1.200 bare ammassate senza sepoltura, lascia anche il disastro di una macchina amministrativa evidentemente inadeguata e aggredita perfino da un ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 13 giugno 2022) Adel sindaco. Le prime proiezione confermano i dati degli exit poll: il candidato di centrodestra Robertoha superato il 40 per cento e si attesterebbe al 44% riuscendo vincitore suldel duo. Il candidato di centrosinistra Franco Miceli si ferma invece, sempre secondo le prime proiezioni, sotto il 30%. E’ il segnale evidente che Leolucaha fatto il suo tempo. Come scrive il Corriere, quotidiano non certo amico del centrodestra,è il sindaco uscente che “oltre a rifiuti per strada e 1.200 bare ammassate senza sepoltura, lascia anche il disastro di una macchina amministrativa evidentemente inadeguata e aggredita perfino da un ...

