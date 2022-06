“Non è una cretina”, “Sì che lo è”. Ed è scontro Sallusti-Giletti (Di lunedì 13 giugno 2022) Era atteso. E il confronto c’è stato. Alessandro Sallusti contro Massimo Giletti, una settimana dopo lo scontro avuto durante la diretta di Non è l’Arena da Mosca. Ricorderete: il conduttore andò nella capitale Russa, intervistò la portavoce di Lavrov, il direttore di Libero se la prese, definì il Cremlino “una merda” e lasciò la trasmissione. Poi giorni e giorni di polemiche. Ieri sera i due si sono di nuovo “visti” faccia a faccia. Sallusti ha ribadito di non considerare il palazzo del Cremlino un luogo da adulare, visto che lì sono state organizzate le peggiori nefandezze del mondo. Ha detto di considerare Putin un leader in continuità con i suoi predecessori. Ed ha risposto colpo su colpo alle sollecitazioni del conduttore. Gli animi si sono un po’ scaldati, anche se non alle temperature della scorsa settimana, ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 13 giugno 2022) Era atteso. E il confronto c’è stato. Alessandrocontro Massimo, una settimana dopo loavuto durante la diretta di Non è l’Arena da Mosca. Ricorderete: il conduttore andò nella capitale Russa, intervistò la portavoce di Lavrov, il direttore di Libero se la prese, definì il Cremlino “una merda” e lasciò la trasmissione. Poi giorni e giorni di polemiche. Ieri sera i due si sono di nuovo “visti” faccia a faccia.ha ribadito di non considerare il palazzo del Cremlino un luogo da adulare, visto che lì sono state organizzate le peggiori nefandezze del mondo. Ha detto di considerare Putin un leader in continuità con i suoi predecessori. Ed ha risposto colpo su colpo alle sollecitazioni del conduttore. Gli animi si sono un po’ scaldati, anche se non alle temperature della scorsa settimana, ...

Pubblicità

CarloCalenda : Andate a votare. È un dovere. Non curarsi di chi governa le città o disertare una consultazione referendaria è non… - robymancio : Abbiamo fatto una buona gara e non era scontato. A parte alcuni errori che fanno parte del percorso di crescita s… - LucaBizzarri : Tra le cause del fallimento del referendum, ci vorrebbe l'onestà intellettuale di dire che quando i referendum hann… - Mary17314915 : Premesso che non siamo anglosassoni e che il PUBBLICO MINISTERO, in Italia, non è una carica elettiva, i magistrati… - chia_ica89 : @ilciccio67 @MatthijsPog Il più facile da prendere ma non é detto che si prenda.... Mi pare una cazzata -