Mertens-Napoli ai titoli di coda | «Mi aspettavo di sentire qualcuno | adesso cerco un club forte»

Leggi su open.online

(Di lunedì 13 giugno 2022) Driessembra sempre più lontano dal. Il 30 giugno il suo contratto con gli azzurri scadrà e, dal ritiro del Belgio, l’attaccante non perde occasione per togliersi più di un sassolino dalla scarpa e lanciare messaggi alle sue pretendenti: «Pensavo di restare al, non ho ancora sentito nessuno ed è strano che abbiano aspettato così a lungo. Di certo da dopodomani ci penserò di più, spero di avere notizie nei prossimi giorni – spiega in conferenza stampa – per il futuro voglio soltanto fare una buona scelta e trovare una squadra. Sono sereno, ma ci penso molto». Prospettive EPA/PETER POWELL Driesfesteggia dopo aver segnato il gol dell’1-0 durante la partita del Gruppo E di UEFA Champions League Liverpool –, Liverpool, Regno Unito, 27 ...