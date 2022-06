Mélenchon e l' onda rossa un colpo duro per Macron La maggiornaza in bilico

Pubblicità

...Ci sono dunque questi precedenti che non depongono a favore della nascita di un partito sull'... Insieme a France insoumise di Jean - Lucche ha portato a casa un corposo 20 per cento alle ...'L'inversione ha spazzato via l'euforia che regnava a Wall Street mercoledì sull'della dichiarazione del presidente della Federal Reserve Jerome Powell secondo cui la Fed non stava 'considerando ...