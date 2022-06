Matteo Berrettini è ancor più bello sull’erba: vittoria e complimenti di Murray (Di lunedì 13 giugno 2022) Sesto titolo in carriera per Matteo Berrettini, il tennista italiano migliore in questo momento storico. Il romano è tornato a calcare il campo di un torneo di tennis dopo aver saltato gli ultimi, importantissimi, appuntamenti per l’operazione subita alla mano. Un rientro davvero eccezionale per lui che ha vinto nuovamente gli ATP Stoccarda, la manifestazione teutonica sull’erba. A fine partita anche Andy Murray, il grande sconfitto della finalissima, si è complimentato con la racchetta nostrana. Le parole dopo la finale: soddisfazione per Matteo Berrettini ed i complimenti di Andy Murray “È qualcosa di incredibile, era l’ultima cosa che avrei immaginato quando sono arrivato qui. Tornare dopo la prima operazione della mia vita e la riabilitazione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 13 giugno 2022) Sesto titolo in carriera per, il tennista italiano migliore in questo momento storico. Il romano è tornato a calcare il campo di un torneo di tennis dopo aver saltato gli ultimi, importantissimi, appuntamenti per l’operazione subita alla mano. Un rientro davvero eccezionale per lui che ha vinto nuovamente gli ATP Stoccarda, la manifestazione teutonica. A fine partita anche Andy, il grande sconfitto della finalissima, si è complimentato con la racchetta nostrana. Le parole dopo la finale: soddisfazione pered idi Andy“È qualcosa di incredibile, era l’ultima cosa che avrei immaginato quando sono arrivato qui. Tornare dopo la prima operazione della mia vita e la riabilitazione ...

Pubblicità

ItaliaTeam_it : Berrettinator! ?????? Sull’erba di Stoccarda Andy Murray battuto in tre set, Matteo Berrettini si aggiudica il torneo… - Eurosport_IT : 27 vittorie su 30 match sull'erba per Matteo dal 2019?????? Le uniche tre sconfitte contro Federer, Djokovic e Goffin… - LiaCapizzi : Più che una finale è stato un romanzo d'amore. Per il tennis. Matteo Berrettini si merita tutto. Rientrare dopo 3… - _nataieri : RT @WeAreTennisITA: M A T T E O ?????? Quasi tre mesi dopo l'operazione alla mano, Berrettini torna e vince il torneo di Stoccarda battendo M… - sportli26181512 : I tennisti con più vittorie sull'erba in percentuale: la classifica. Berrettini è 8°: Matteo Berrettini è tornato a… -