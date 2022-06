Mascherine, cosa succede dal 15 giugno (Di lunedì 13 giugno 2022) Fino all’ultimo è lotta nel Governo Draghi sull’obbligo di Mascherine dopo il 15 giugno. Non è ancora chiaro se dovremo continuare a indossarle su treni, bus, aerei e navi. E neppure se all’esame scolastico di Maturità rimarrà una qualche forma di imposizione. L’esecutivo deve decidere se mantenere comunque l’obbligo in alcune situazioni particolari, oppure se lasciare una forte raccomandazione. Come è avvenuto, ad esempio, nel caso dei seggi elettorali durante le elezioni amministrative e i referendum di domenica 12 giugno. In tutti i casi in cui le Mascherine dovessero ancora rimanere è probabile però che basti la mascherina chirurgica, e non sia dunque più necessaria la FFP2. Mascherine sui mezzi Il braccio di ferro in seno al Governo è sempre tra il ministro della Salute, Roberto Speranza, ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 13 giugno 2022) Fino all’ultimo è lotta nel Governo Draghi sull’obbligo didopo il 15. Non è ancora chiaro se dovremo continuare a indossarle su treni, bus, aerei e navi. E neppure se all’esame scolastico di Maturità rimarrà una qualche forma di imposizione. L’esecutivo deve decidere se mantenere comunque l’obbligo in alcune situazioni particolari, oppure se lasciare una forte raccomandazione. Come è avvenuto, ad esempio, nel caso dei seggi elettorali durante le elezioni amministrative e i referendum di domenica 12. In tutti i casi in cui ledovessero ancora rimanere è probabile però che basti la mascherina chirurgica, e non sia dunque più necessaria la FFP2.sui mezzi Il braccio di ferro in seno al Governo è sempre tra il ministro della Salute, Roberto Speranza, ...

Pubblicità

NicolaPorro : #Mascherine a #scuola, regole da non credere. E sentite un po' cosa ha risposto il ministro #Bianchi ???? - aspettaaspetta : @roxsasso Lei si batte per una scuola migliore con allontanamento degli insegnanti non vaccinati, mascherine, pres… - ilviboneseweb : Emergenza Covid e uso delle mascherine: ecco cosa cambia dal 16 giugno - no_question_1 : @Osserva_Tiziana E a nessuno interessa. Si scende in piazza solo per mascherine e stronzate simili. Cosa siamo diventati! - debora_ergas : RT @Corriere: Maturità 2022, via l’obbligo di mascherina. «Solo raccomandata» -