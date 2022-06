Pubblicità

rtl1025 : ?? Due donne, una sulla cinquantina e l'altra poco più che ventenne, trovate senza vita in casa e morte per colpi d… - RaiNews : Secondo i primi dettagli, il rinvenimento dei due cadaveri sarebbe avvenuto dopo un intervento dei vigili del fuoco - artnewsit : #Modena, #madre e #figlia uccise a colpi d’arma da fuoco. Si costituisce il marito della donna - domenicosabell1 : Madre e figlia uccise in casa nel Modenese, colpi arma da fuoco - antonie85321896 : Madre e figlia uccise nel Modenese -

Due donne,, sono state trovate morte in casa per colpi di arma da fuoco stamattina, lunedi' 13 giugno, nel territorio del Comune di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, in una zona di ..., avevano 47 e 22 anni , sono state trovate senza vita nella villetta dove vivevano a Cavazzona, frazione di Castelfranco Emilia in provincia di Modena. Finite a colpi d'arma da fuoco. ...Ancora femminicidi. Ancora una strage annunciata. Renata Alexandra Trandafir, 22 anni, e sua madre, Gabriela Trandafir, 47 anni, sono state uccise dal ...Due donne, madre e figlia, sono state trovate morte in casa per colpi di arma da fuoco stamattina, lunedi' 13 giugno, nel territorio del Comune ...