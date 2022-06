Koulibaly e Fabian Ruiz: stessa situazione, trattamenti opposti. Dal rinnovo alla tribuna, le ipotesi (Di lunedì 13 giugno 2022) Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz stanno vivendo la stessa situazione da un punto di vista contrattuale. Il rapporto di entrambi con il Napoli scadrà a giugno 2023, eppure il trattamento riservato ai due calciatori appare totalmente differente. A fare il punto della situazione è La Gazzetta dello Sport. Da una parte, il difensore sta cercando di non forzare i rapporti con la società, cercando di evidenziare come la sua non sia una richiesta meramente economica, quando piuttosto di ambizioni. Koulibaly, infatti, vuole capire se un top club europeo potrà fare sul serio per lui. FOTO: Getty – Fabian Ruiz Napoli Diversa invece è la posizione del centrocampista. Gli agenti dello spagnolo reclamano l’indisponibilità a trattare da ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 13 giugno 2022) Kalidoustanno vivendo lada un punto di vista contrattuale. Il rapporto di entrambi con il Napoli scadrà a giugno 2023, eppure il trattamento riservato ai due calciatori appare totalmente differente. A fare il punto dellaè La Gazzetta dello Sport. Da una parte, il difensore sta cercando di non forzare i rapporti con la società, cercando di evidenziare come la sua non sia una richiesta meramente economica, quando piuttosto di ambizioni., infatti, vuole capire se un top club europeo potrà fare sul serio per lui. FOTO: Getty –Napoli Diversa invece è la posizione del centrocampista. Gli agenti dello spagnolo reclamano l’indisponibilità a trattare da ...

