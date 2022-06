“I dati sanitari sono caricati male”, dice Milena Gabanelli. Giusto! Ho una soluzione dal 2013 (Di lunedì 13 giugno 2022) sono basito. Ed anche molto meravigliato. Ho scritto spesso della mia invenzione che data 2013! Ma mai circostanza è stata così sequenziale e tempestiva. Il 30 maggio scorso pubblico i miei dubbi sull’utilità di una raccolta su base europea dei dati sanitari considerando l’importanza invece di attuare un sistema in modo soggettivo e svincolato. History Health sarebbe a mio avviso la soluzione. Poi gli informatici ci aiuterebbero a migliorarlo e a ridurre al massimo il rischio di furto che comunque non è evitabile in assoluto. Ma saremmo noi a conservarcelo ed a portarcelo ovunque. Attivabile semplicemente con il dito della nostra mano, come ho spiegato; il modo più semplice anche in caso di pronto soccorso e di inerzia. Ora leggo con attenzione quello che ci spiega una giornalista “navigata” come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022)basito. Ed anche molto meravigliato. Ho scritto spesso della mia invenzione che data! Ma mai circostanza è stata così sequenziale e tempestiva. Il 30 maggio scorso pubblico i miei dubbi sull’utilità di una raccolta su base europea deiconsiderando l’importanza invece di attuare un sistema in modo soggettivo e svincolato. History Health sarebbe a mio avviso la. Poi gli informatici ci aiuterebbero a migliorarlo e a ridurre al massimo il rischio di furto che comunque non è evitabile in assoluto. Ma saremmo noi a conservarcelo ed a portarcelo ovunque. Attivabile semplicemente con il dito della nostra mano, come ho spiegato; il modo più semplice anche in caso di pronto soccorso e di inerzia. Ora leggo con attenzione quello che ci spiega una giornalista “navigata” come ...

Pubblicità

bettadigiulio : RT @ilfattoblog: 'Spero di non essere ignorato anche da lei' (leggi) dal Blog @defelicemilano - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Spero di non essere ignorato anche da lei' (leggi) dal Blog @defelicemilano - ilfattoblog : 'Spero di non essere ignorato anche da lei' (leggi) dal Blog @defelicemilano - ayurbea : @Pecjosef @jernevoltampere @HomelandClaire Io penso che rispondendo si consenta implicitamente che utilizzino i tuo… - errico_erika : @stomacoinfuga @canislupus80 Ma soprattutto avete letto le dichiarazioni di Bassetti? Lui come potrebbe sapere se q… -