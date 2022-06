I bagnini dicono che non erano in pausa pranzo. E intanto la piccola Vittoria annegava ad 80 metri dalla riva (Di lunedì 13 giugno 2022) “Mamma vado a giocare in riva al mare” sono le ultime parole che Vittoria Scarpa, bimba di 5 anni, annegata a Torre Annunziata, ha detto alla sua mamma. La Procura apre un’ inchiesta. La Procura di Torre Annunziata indaga sulla morte della piccola Vittoria. L’obiettivo degli inquirenti è ricostruire gli ultimi minuti della bambina: come L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 13 giugno 2022) “Mamma vado a giocare inal mare” sono le ultime parole cheScarpa, bimba di 5 anni, annegata a Torre Annunziata, ha detto alla sua mamma. La Procura apre un’ inchiesta. La Procura di Torre Annunziata indaga sulla morte della. L’obiettivo degli inquirenti è ricostruire gli ultimi minuti della bambina: come L'articolo proviene da Leggilo.org.

