Gb | il regno più lungo di Elisabetta | seconda solo al Re Sole

(Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – La reginaal Reper durata del suo. A sottolinearlo è la Bbc, ricordando che il monarca francese Luigi XIV regnò 72 anni e 110 giorni, dal 1643 al 1715, ma essendo diventato re a poco più di 4 anni, rimase sotto la tutela della madre e del cardinale Mazzarino fino alla morte di quest’ultimo, nel 1661., che ha festeggiato nei giorni scorsi il Giubileo di Platino, è stata sul trono 70 anni e 127 giorni, a partire da oggi più del re thailandese Bhumibol Adulyadej, sottolinea l’emittente britannica. Il 70mo anniversario didella sovrana ricorreva il 6 febbraio, anche se per i quattro giorni di celebrazioni si è atteso l’inizio di giugno, più adatto ai momenti all’aperto degli eventi previsti nel ...

