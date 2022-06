Pubblicità

pasqualemoio : @Torrenapoli1 Deve solo, per non fare l’ennesima figura barbina, fare lo scambio con l’Atletico Fabian De Paul - steffeszn : @Andrea__Noli @Fightful Ma dai su Fabian fa fatica a parlare italiano e per l'ennesima volta se hai un collegamento… -

Forzazzurri

HYSAJ 6,5 decisivo il suo salvataggio su Palacio6 nel primo tempo accompagna l'azione. Gli manca il guizzo dal limite. BAKAYOKO 6,5prova di grande sostanza. LOZANO 7 il migliore del ...VALUTAZIONE - Arrivato a gennaio 2021 per 10mila euro dagli austriaci dell'Admira Wacker, è l'intuizione di Pantaleo Corvino: quest'anno Baroni non ha mai rinunciato al giocatore, Hjulmand ... Fabian: ennesima fumata nera per il rinnovo, addio sempre più vicino Leggi anche - Napoli, infortunio per Olivera in Nazionale: i tempi di recupero La suddetta risposta è arrivata nelle ultime ore: Fabian Ruiz non prolungherà il suo attuale contratto con il Napoli, in ...Ecco quanto si legge sul giornale napoletano: 'Caso Fabian: lo spagnolo, dopo aver detto no all’ennesima proposta di rinnovo, deve darsi da fare perché se non porta l’offerta da 30 milioni, resta in a ...