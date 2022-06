Elezioni in 17 Comuni della Bergamasca: Ruffini vince a Carona, conferme a Blello e Averara (Di lunedì 13 giugno 2022) Dalle 14 di lunedì 13 giugno è iniziato lo spoglio delle schede elettorali per le Elezioni comunali in 17 paesi della Bergamasca. A Leffe (Marco Gallizioli di “Nuovi orizzonti per Leffe e la sia valle”), Sovere (Federica Cadei della lista “Sovere Futura”) e Villa d’Adda (Gianfranco Biffi) dove corre un solo candidato, con il superamento del quorum già nella giornata di domenica è ormai chiaro il nome del nuovo sindaco, anche se per l’ufficialità si deve attendere lo spoglio. Nei restanti la sfida è aperta. Gli aggiornamenti in diretta: Ore 15,26: Michele Pellegrino, sindaco uscente, verso la riconferma con la lista Per Calusco Ore 15,23: Ad Arzago in netto vantaggio la lista uscente Paese Nuovo di Ugo Rivabene, Capogruppo in Consiglio Ore 15,15: Riconferma ad Averara per il sindaco uscente Mauro Egman ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 13 giugno 2022) Dalle 14 di lunedì 13 giugno è iniziato lo spoglio delle schede elettorali per lecomunali in 17 paesi. A Leffe (Marco Gallizioli di “Nuovi orizzonti per Leffe e la sia valle”), Sovere (Federica Cadeilista “Sovere Futura”) e Villa d’Adda (Gianfranco Biffi) dove corre un solo candidato, con il superamento del quorum già nella giornata di domenica è ormai chiaro il nome del nuovo sindaco, anche se per l’ufficialità si deve attendere lo spoglio. Nei restanti la sfida è aperta. Gli aggiornamenti in diretta: Ore 15,26: Michele Pellegrino, sindaco uscente, verso la riconferma con la lista Per Calusco Ore 15,23: Ad Arzago in netto vantaggio la lista uscente Paese Nuovo di Ugo Rivabene, Capogruppo in Consiglio Ore 15,15: Riconferma adper il sindaco uscente Mauro Egman ...

