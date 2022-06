Elezioni comunali a Garbagnate si profila vittoria di Barletta (Di lunedì 13 giugno 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Per le Elezioni comunali a Garbagnate si profila la vittoria del sindaco uscente Davide Barletta, sostenuto dalla coalizione di centrodestra. E’ quello che emerge dalle prime indicazioni non ufficiali, basate sull’ascolto dello spoglio nelle sezioni. Sono quattro i comuni della nostra zona in cui si è votato per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale. ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 13 giugno 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Per lesiladel sindaco uscente Davide, sostenuto dalla coalizione di centrodestra. E’ quello che emerge dalle prime indicazioni non ufficiali, basate sull’ascolto dello spoglio nelle sezioni. Sono quattro i comuni della nostra zona in cui si è votato per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale. ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

CarloCalenda : Di Benedetto 21-25%; Ferrandelli 14-18%; Talerico 13-17%; Costi 10-14%. Complimenti a loro. Si conferma il segnale… - petergomezblog : Referendum, flop affluenza: alle 12 è tra 5 e 6%. Il fronte referendario sulla giustizia verso il flop. Alle Comuna… - Agenzia_Ansa : Il dato dell'affluenza alle ore 19 per il voto alle elezioni comunali per gli 818 comuni gestiti dal Viminale, è pa… - fanpage : #elezioniamministrative2022 Damiano Tommasi vola a Verona, verso il ballottaggio con Sboarina - petergomezblog : Elezioni comunali, risultati in diretta e prime proiezioni: a Verona Tommasi al 40,9 e Sboarina al 28,4. A Palermo… -