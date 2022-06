Crescono gli arsenali nucleari. L’allarme del Sipri (Di lunedì 13 giugno 2022) Il numero di testate nucleari è destinato a crescere nel prossimo decennio per la prima volta dai tempi della Guerra fredda, così come il rischio di una escalation incontrollata che porti a un loro utilizzo su vasta scala. Torna, insomma, lo spettro della guerra atomica che caratterizzò il periodo di massima tensione tra Stati Uniti e Unione sovietica dopo la fine della Seconda guerra mondiale. A rivelarlo sono i dati dell’ultima ricerca dell’Istituto internazionale di ricerche sulla pace di Stoccolma (Sipri). Stando ai dati del think tank, nonostante nel 2022 il numero complessivo di testate sia diminuito a 17.705 (un calo di appena 375 testate), questo decremento è dovuto principalmente allo smantellamento delle armi più vecchie da parte di Russia e Stati Uniti, ed è quindi destinato a tornare a crescere nel prossimo decennio. Cresce il rischio di ... Leggi su formiche (Di lunedì 13 giugno 2022) Il numero di testateè destinato a crescere nel prossimo decennio per la prima volta dai tempi della Guerra fredda, così come il rischio di una escalation incontrollata che porti a un loro utilizzo su vasta scala. Torna, insomma, lo spettro della guerra atomica che caratterizzò il periodo di massima tensione tra Stati Uniti e Unione sovietica dopo la fine della Seconda guerra mondiale. A rivelarlo sono i dati dell’ultima ricerca dell’Istituto internazionale di ricerche sulla pace di Stoccolma (). Stando ai dati del think tank, nonostante nel 2022 il numero complessivo di testate sia diminuito a 17.705 (un calo di appena 375 testate), questo decremento è dovuto principalmente allo smantellamento delle armi più vecchie da parte di Russia e Stati Uniti, ed è quindi destinato a tornare a crescere nel prossimo decennio. Cresce il rischio di ...

