Concerto Gigi D’Alessio, LDA ci sarà? La scelta fa arrabbiare i fans (Di lunedì 13 giugno 2022) Per festeggiare i 30 anni di carriera, Gigi D’Alessio ha realizzato un Concerto nella sua Napoli. Si terrà in due appuntamenti (17 e 18 giugno 2022) e sono attesi tantissimi artisti italiani. Tra i presenti ci sarà anche LDA, il figlio del noto cantante partenopeo, il quale non poteva mancare ad un evento così importante. La decisione di partecipare allo show, tuttavia, ha diviso l’opinione dei suoi stessi fan, la cui metà ha notato una certa incoerenza nella sua presa di posizione. Concerto Gigi D’Alessio: LDA presenterà il nuovo singolo Napoli si prepara ad accogliere uno dei suoi simboli della musica per festeggiare una carriera costellata di successi. Gigi D’Alessio, non a caso, ha deciso di realizzare due serate evento a Piazza ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 13 giugno 2022) Per festeggiare i 30 anni di carriera,ha realizzato unnella sua Napoli. Si terrà in due appuntamenti (17 e 18 giugno 2022) e sono attesi tantissimi artisti italiani. Tra i presenti cianche LDA, il figlio del noto cantante partenopeo, il quale non poteva mancare ad un evento così importante. La decisione di partecipare allo show, tuttavia, ha diviso l’opinione dei suoi stessi fan, la cui metà ha notato una certa incoerenza nella sua presa di posizione.: LDA presenterà il nuovo singolo Napoli si prepara ad accogliere uno dei suoi simboli della musica per festeggiare una carriera costellata di successi., non a caso, ha deciso di realizzare due serate evento a Piazza ...

VesuvioLive : Gigi D’Alessio dal Papa, si raccolgono fondi per i bimbi ucraini: venerdì il concerto - JayKay99s : @odiatrice Gigi ci avrebbe anche organizzato un concerto privato, mentre per quei 7 dobbiamo penare???? - marcoluci1 : RT @Raiofficialnews: In diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli, un concerto evento per festeggiare i 30 anni di carriera di @_GigiDAless… - TeleVisionaro : RT @Raiofficialnews: In diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli, un concerto evento per festeggiare i 30 anni di carriera di @_GigiDAless… - ansiaepizza : Venerdì c’è in tv: Questa è casa mia La prima serata di battiti live New Amsterdam Il concerto di Gigi D’Alessio… -