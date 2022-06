Collina: “Fuorigioco marginale non è così rilevante da essere punito nel calcio moderno” (Di lunedì 13 giugno 2022) Il presidente della commissione arbitrale Fifa, Pierluigi Collina, al termine del vertice dell’Ifab, ha spiegato quali cambiamenti potrebbero esserci nel regolamento del calcio: “Pensiamo che un Fuorigioco molto marginale non sia così rilevante da essere punito nel calcio moderno come succedeva prima. Uno dei compiti di Ifab e Fifa è fare test su possibili modifiche regolamentari per far crescere la qualità del calcio. Stiamo conducendo dei test in Olanda, Italia e Svezia. Tireremo le somme quando avremo prove e risultati di questi test”.. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 13 giugno 2022) Il presidente della commissione arbitrale Fifa, Pierluigi, al termine del vertice dell’Ifab, ha spiegato quali cambiamenti potrebbero esserci nel regolamento del: “Pensiamo che unmoltonon siadanelcome succedeva prima. Uno dei compiti di Ifab e Fifa è fare test su possibili modifiche regolamentari per far crescere la qualità del. Stiamo conducendo dei test in Olanda, Italia e Svezia. Tireremo le somme quando avremo prove e risultati di questi test”.. SportFace.

