Ciudad Juárez | la città dove le donne muoiono

(Di lunedì 13 giugno 2022) Tutte le storie che iniziano con C’era una volta, restituiscono quasi sempre una sensazione di conforto, forse per quella consapevolezza di sapere che fanno riferimento a qualcosa che è stato e che probabilmente non sarà più. Eppure la storia ci insegna che non è così, anche se dovrebbe essere esattamente il contrario. Ci insegna che quello che accade dovrebbe essere un monito per diventare persone migliori, per non commettere più gli stessi errori, quelli che invece continuiamo a perpetuare e inermi a subire. E così fa anche la storia diche rivive nelle violenze, negli abusi e nei femminicidi che ancora ci sono in quel Paese, che ancora ci sono nel mondo. Storie nascoste dietro l’ombra della povertà e dell’ingiustizia, della criminalità e della mancata tutela da parte della giustizia. Una storia di mostri e di vittime che merita di ...