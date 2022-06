Ceccarini: “Deulofeu arriva a una condizione. Koulibaly potrebbe restare. Giuntoli ha un piano B” (Di lunedì 13 giugno 2022) Deulofeu è l’obiettivo numero uno del Napoli, Niccolò Ceccarini ha rivelato gli ultimi movimenti di mercato del club partenopeo. Niccolò Ceccarini, giornalista di Sport Mediaset, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte: “Mertens è il miglior marcatore del Napoli e ha sempre dimostrato di essere uomo dallo spiccato senso del gol. Ha cominciato l’avventura in azzurro come esterno e poi con Sarri ha trovato il suo ruolo ideale. Non bisogna paragonare Mertens e Deulofeu, ma si apre un nuovo capitolo. Se esce uno tra Ounas e Politano potrebbe comunque arrivare Deulofeu. Sono comunque due giocatori diversi. Deulofeu è l’obiettivo se esce qualche esterno, mentre se esce Fabian arriva Barak. L’offerta per Politano ancora ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 13 giugno 2022)è l’obiettivo numero uno del Napoli, Niccolòha rivelato gli ultimi movimenti di mercato del club partenopeo. Niccolò, giornalista di Sport Mediaset, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte: “Mertens è il miglior marcatore del Napoli e ha sempre dimostrato di essere uomo dallo spiccato senso del gol. Ha cominciato l’avventura in azzurro come esterno e poi con Sarri ha trovato il suo ruolo ideale. Non bisogna paragonare Mertens e, ma si apre un nuovo capitolo. Se esce uno tra Ounas e Politanocomunquere. Sono comunque due giocatori diversi.è l’obiettivo se esce qualche esterno, mentre se esce FabianBarak. L’offerta per Politano ancora ...

Pubblicità

napolipiucom : Ceccarini: 'Deulofeu arriva a una condizione. Koulibaly potrebbe restare. Giuntoli ha un piano B' #Deulofeu… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Ceccarini: 'Se esce uno tra Ounas e Politano arriverà Deulofeu, se Meret rinnova Sirigu è il preferito come se… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Ceccarini: 'Se esce uno tra Ounas e Politano arriverà Deulofeu, se Meret rinnova Sirigu è il preferito come se… - susydigennaro : RT @napolimagazine: ON AIR - Ceccarini: 'Se esce uno tra Ounas e Politano arriverà Deulofeu, se Meret rinnova Sirigu è il preferito come se… - apetrazzuolo : ON AIR - Ceccarini: 'Se esce uno tra Ounas e Politano arriverà Deulofeu, se Meret rinnova Sirigu è il preferito com… -