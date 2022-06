Borsa: listini in rosso in Europa, Parigi - 1,6% (Di lunedì 13 giugno 2022) listini in rosso in tutta Europa. In avvio di seduta Londra cede lo 0,9%, Parigi l'1,6%, Francoforte l'1,43%, Milano il 2 per cento. I livelli sono i minimi dall'inizio di marzo con gli investitori ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 giugno 2022)inin tutta. In avvio di seduta Londra cede lo 0,9%,l'1,6%, Francoforte l'1,43%, Milano il 2 per cento. I livelli sono i minimi dall'inizio di marzo con gli investitori ...

Borsa: male in Europa, crollano in Asia

Il Ftse Mib, che in avvio di seduta affonda in calo del 2,02% a 22.090 punti. Si preannuncia un lunedì nero per le Borse in Europa. La chiusura pesante dei listini in Asia.

Borsa: Europa verso un avvio da dimenticare nella settimana della Fed

Yen ai minimi dal 1998 sul dollaro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 giu - Non si arresta l'ondata di vendite sui mercati azionari dopo il venerdi' nero che ha chiuso la settimana peggiore ...