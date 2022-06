Bitcoin, una scommessa in perenne altalena (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – La notizia di oggi è il nuovo, forte, calo del Bitcoin che si attesta oggi sotto i 25 mila dollari, un minimo che non si registrava da dicembre 2020. Il trend costante è invece una perenne altalena della quotazione della criptovaluta, che oltre a generare guadagni e perdite consistenti a chi ha scelto di investire, rinnova le domande sulla tenuta e la fondatezza di una scommessa che resta tale. Le valutazioni sono contrastanti. A un estremo c’è la previsione di una adozione di massa. Vuol dire che la maggior parte della popolazione arriverà a utilizzarla come valuta, in maniera alternativa o complementare alla tradizionale valuta. In particolare, l’ultima pubblicazione di Blockware Intelligence, la divisione di ricerca di Blockware Solutions, analizza l’adozione del Bitcoin da parte ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – La notizia di oggi è il nuovo, forte, calo delche si attesta oggi sotto i 25 mila dollari, un minimo che non si registrava da dicembre 2020. Il trend costante è invece unadella quotazione della criptovaluta, che oltre a generare guadagni e perdite consistenti a chi ha scelto di investire, rinnova le domande sulla tenuta e la fondatezza di unache resta tale. Le valutazioni sono contrastanti. A un estremo c’è la previsione di una adozione di massa. Vuol dire che la maggior parte della popolazione arriverà a utilizzarla come valuta, in maniera alternativa o complementare alla tradizionale valuta. In particolare, l’ultima pubblicazione di Blockware Intelligence, la divisione di ricerca di Blockware Solutions, analizza l’adozione delda parte ...

