Berrettini | il re azzurro dell' erba punta a Torino

Pubblicità

Eurosport_IT : ???????????? ???? ???????? ?????? Berrettini batte Murray nella finale di Stoccarda dopo tre set e vince il suo terzo titolo sull… - Agenzia_Ansa : Matteo Berrettini torna e vince. Al rientro in campo dopo oltre due mesi di stop, il tennista azzurro vince sull'er… - Eurosport_IT : Prima finale stagionale per un tennista azzurro ????? #BOSSOPEN | #Berrettini | #EurosportTENNIS - SicParadies : RT @Eurosport_IT: ???????????? ???? ???????? ?????? Berrettini batte Murray nella finale di Stoccarda dopo tre set e vince il suo terzo titolo sull’erba,… - Natocnlavaligia : DOPO TRE MESI DI STOP DOVUTI ALL'OPERAZIONE SUBITA ALLA MANO, IL TENNISTA AZZURRO SI AGGIUDICA L'ATP 250 DI STOCCAR… -

Con il trionfo tedesco, il numero 76 per il tennis italiano nel circuito ATP nell'era Open,è diventato il terzocon più trofei all'attivo dal 1968 ad oggi. Ne ha conquistati sei, ...Ranking Atp Wta L'ultima settimana ha visto il vero inizio della stagione sull'erba ed il ritorno in campo e alla vittoria del numero unoMatteo. Dopo l'operazione che lo ha tenuto fermo per circa tre mesi l'atleta romano è tornato alla grande e si è aggiudicato il torneo di Stoccarda. In Olanda invece grande sorpresa ...'Non ho giocato il mio tennis migliore ma ho vinto' ha detto Matteo Berrettini dopo il titolo al 'BOSS Open' di Stoccarda, il suo primo torneo dopo ...2' di lettura 12/06/2022 - STOCCARDA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Un rientro in grande stile. Matteo Berrettini c’è, magari non è ancora brillante come ai tempi migliori ma Stoccarda è (di nuovo) sua: il ...