AIS collabora con ZTE per costruire la prima rete 5G di alto livello in Thailandia

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 giugno 2022) SHENZHEN, Cina, 13 giugno 2022 /PRNewswire/ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), uno dei principali fornitori internazionali di soluzioni tecnologiche per telecomunicazioni, imprese e consumatori per l'Internet mobile, ha annunciato oggi di aver firmato un accordo di cooperazione globale con Advanced Info Service Plc. (AIS), il principale fornitore di servizi digitali della Tailandia. In base a tale accordo, ZTE sarà il partner strategico di AIS per l'aggiornamento di tecnologie chiave come il 5G, per migliorare la qualità dellae offrire ai clienti della società thailandese un'esperienza d'uso eccellente, sviluppando al contempo innovazioni per posizioneare lanel primo posto nello sviluppo dell'economia digitale. Grazie alla sua competenza nell'innovazione specializzata, ZTE si impegna ad aggiornare la5G ...