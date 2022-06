Ultime Notizie Roma del 12-06-2022 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 12 giugno 2022)dailynews radiogiornale Buona domenica dalla relazione da parte di Francesco Vitale in studio draghi Macron sono pronti ad andare insieme a chi era per incontrare zielinski prima del vertice del G7 in programma dal 26 giugno Secondo la stampa tedesca ancora problemi che intanto so se venire Ambasciata Russa in Italia lo assistito nell’acquisto dei biglietti aerei per il suo viaggio a Mosca previsto per il 29 ieri a Kiev la visita a sorpresa della fonderlaien e l’Ucraina è sulla strada giusta per entrare nell’Unione Europea ha detto la presidente della commissione europea del eski critiche fasisti scettici tenere Chieve fuori va contro la stessa Unione dice il presidente ucraino È probabile che la Russia acquisisca controllo dell’intera regione Ucraina delugas del giro di poche settimane secondo funzionario della Difesa americana citato dal Washington Post ancora ...