Ultime calciomercato, Ounas piace in Serie A: può lasciare il Napoli (Di domenica 12 giugno 2022) Il calciomercato del Napoli dirà molto sulle ambizioni della squadra per il prossimo campionato. Gli azzurri, dopo aver finalmente raggiunto nuovamente la Champions League, potrebbero tentare l’assalto allo Scudetto. Tanto passerà dagli acquisti e dalle cessioni dei prossimi due mesi, durante i quali Giuntoli dovrà rinforzare l’organico strizzando l’occhio alla sostenibilità. Se il calciomercato in entrata vede il Napoli già protagonista, con gli acquisti già dichiarati di Kvaratskhelia e Olivera, è sul mercato in uscita che bisognerà lavorare. Tanti calciatori infatti sono in scadenza contrattuale tra il 2022 ed il 2023 e potrebbero lasciare il capoluogo partenopeo a zero. Oltre ai nomi più importanti, come Mertens, Ospina, Koulibaly o Fabiàn Ruiz, c’è anche il caso Ounas, in ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 12 giugno 2022) Ildeldirà molto sulle ambizioni della squadra per il prossimo campionato. Gli azzurri, dopo aver finalmente raggiunto nuovamente la Champions League, potrebbero tentare l’assalto allo Scudetto. Tanto passerà dagli acquisti e dalle cessioni dei prossimi due mesi, durante i quali Giuntoli dovrà rinforzare l’organico strizzando l’occhio alla sostenibilità. Se ilin entrata vede ilgià protagonista, con gli acquisti già dichiarati di Kvaratskhelia e Olivera, è sul mercato in uscita che bisognerà lavorare. Tanti calciatori infatti sono in scadenza contrattuale tra il 2022 ed il 2023 e potrebberoil capoluogo partenopeo a zero. Oltre ai nomi più importanti, come Mertens, Ospina, Koulibaly o Fabiàn Ruiz, c’è anche il caso, in ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #Inter, dalla trattativa con il Psg per #Skriniar a #Dybala: le ultime - DiMarzio : Buonanotte con le ultime trattative di calciomercato - forumJuventus : Ultime di calciomercato da Di Marzio: ???? Si attende la chiusura dell’affare che porterà Pogba di nuovo a Torino… - sscalcionapoli1 : NM – Napoli, spiragli per Koulibaly, in 6 potrebbero partire, Deulofeu e Ostigard ai dettagli, ultime su Fabian, Lo… - junews24com : Molina Juve, dalla Spagna assicurano: è sfida al Barcellona! Ultimissime - -