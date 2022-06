Traffico Roma del 12-06-2022 ore 14 | 30

(Di domenica 12 giugno 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e buona domenica una domenica pomeriggio tranquilla per ora sulle strade della capitale spostamenti limitati in queste ore più calde della giornata Tuttavia la polizia locale segnala un incidente sulla via del mare all’altezza di Vitinia con Code in direzionemolto trafficata invece la Costa laziale soprattutto la Litoranea Ostia Anzio Dove si incontrano code a tratti nelle due direzioni tra Castel Fusano e Torvaianica questa sera secondo appuntamento con Vasco Rossi al Circo Massimo chiuso e diverse strade e già Delia te nuove linee di bus e dalle 14 altre chiusure stanno interessando la zona con Deviazioni di altre otto linee e poi dalle 21 che verrà chiusa la stazione metro Circo Massimo bene da me per il momento di tutto ma per i dettagli di queste ed altre notizie Vi ricordo che potete consultare il sito ...

Pubblicità

VAIstradeanas : 14:20 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 14:20 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - Quercino2 : @LaVeritaWeb Mentre roma puzza di immondizia e barboni, le strade dissestate, traffico in tilt, disoccupazione,lavo… - Tia97397692 : RT @isidemoni: @Daje77 Finalmente nella tua Roma! (Per il traffico, pazienza: ne vale la pena) - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine traffico rallentato causa incidente tra Svincolo Chiusi-Chianciano (Km 409,9) e A1 Svincolo V… -

Luceverdebuona domenica e ben trovati dalla redazionescarso sul raccordo anche in città pochi spostamenti Tuttavia incidenti sono segnalati in via dei Panfili altezza di via Vasco da Gama da ...LuceverdeBuona domenica dalla redazione pochi spostamenti sul raccordo e sulla tangenziale che rimangono scorrevoliscarso anche in città prudenza Tuttavia in via Appia per un incidente nei ...Opzione Frattesi nella lista di Mou - Il Tempo - È sbocciato nella Lazio, ha deciso di crescere nella Roma, poi ha girato l’Italia per a... - Marione.net - La ControInformazione GialloRossa (A.S. Roma ...È sbocciato nella Lazio, ha deciso di crescere nella Roma, poi ha girato l’Italia per affermarsi e adesso gioca nella nuova Nazionale di Mancini È sbocciato nella Lazio, ha deciso di crescere nella Ro ...