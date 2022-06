Scippata in strada e trascinata da un'auto in corsa: 'Una violenza inaudita' (Di domenica 12 giugno 2022) Derubata della propria borsa da un'auto in corsa ad Aversa , nel Casertano. E' quanto successo in via Roma, una strada del centro cittadino, dove una passante è stata è stata trascinata da un'... Leggi su leggo (Di domenica 12 giugno 2022) Derubata della propria borsa da un'inad Aversa , nel Casertano. E' quanto successo in via Roma, unadel centro cittadino, dove una passante è stata è statada un'...

