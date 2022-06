Sampdoria | grave lutto | muore Samuele | il figlio 21enne del collaboratore del tecnico Giampaolo

(Di domenica 12 giugno 2022) Tragedia nel maceratese.Micarelli , un ragazzo di 21 anni, è morto all'alba in uno schianto sulla strada provinciale 22, in località Torrone di Camerino. Calciatore e rapper ,era il ...

Nel momento in cui si è diffusa la notizia, sul sito della, la società per cui lavora il padre della vittima, è stato pubblicato un messaggio di cordoglio. 'L'U. C.esprime il ...Inoltre, va considerato che Simon Kjaer rientra da uninfortunio e pertanto un innesto nel ... Calciomercato Milan, un difensore va allaPer quanto riguarda il pacchetto di centrali ...Tragedia nel maceratese. Samuele Micarelli, un ragazzo di 21 anni, è morto all’alba in uno schianto sulla strada provinciale 22, in località Torrone di ...Il giovane, appena 21enne, rientrava a casa dopo una festa di laurea: è stato sbalzato fuori dall'auto e per lui non c'è stato nulla da fare ...