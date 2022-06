«Rita Atria non si è suicidata»: chiesta la riapertura delle indagini per la «settima vittima di via D’Amelio» (Di domenica 12 giugno 2022) Rita Atria: l’inchiesta a distanza di 30 anni dalla sua morte potrebbe essere riaperta. La giovane di 17 anni raccontò al giudice Paolo Borsellino i segreti della mafia Rita Atria è caduta da una finestra del settimo piano di una palazzina a Roma. La sua morte fu archiviata come «suicidio». Adesso a distanza di trent’anni da quel 26 luglio del 1992, una settimana dopo la strage di via D’Amelio, dove morirono il giudice palermitano e la sua scorta, l’indagine potrebbe essere riaperta. «Non ci sono prove che Rita Atria si sia suicidata, tutt’altro. Fino a quando non ci dimostreranno che si è tolta la vita, per noi Rita sarà semplicemente morta in circostanze da chiarire». Lo dice Nadia Furnari, ... Leggi su 361magazine (Di domenica 12 giugno 2022): l’ina distanza di 30 anni dalla sua morte potrebbe essere riaperta. La giovane di 17 anni raccontò al giudice Paolo Borsellino i segreti della mafiaè caduta da una finestra del settimo piano di una palazzina a Roma. La sua morte fu archiviata come «suicidio». Adesso a distanza di trent’anni da quel 26 luglio del 1992, unana dopo la strage di via, dove morirono il giudice palermitano e la sua scorta, l’indagine potrebbe essere riaperta. «Non ci sono prove chesi sia, tutt’altro. Fino a quando non ci dimostreranno che si è tolta la vita, per noisarà semplicemente morta in circostanze da chiarire». Lo dice Nadia Furnari, ...

Pubblicità

361_magazine : Rita Atria: l'inchiesta a distanza di 30 anni dalla sua morte potrebbe essere riaperta. La giovane di 17 anni racco… - sofia_vasto : RT @VanityFairIt: Aveva solo 17 anni, raccontò i segreti della mafia al pm Paolo Borsellino. Una settimana dopo la strage di via D'Amelio,… - VanityFairIt : Aveva solo 17 anni, raccontò i segreti della mafia al pm Paolo Borsellino. Una settimana dopo la strage di via D'Am… - jmleray : RT @mariorossinet: Mafia: istanza per riapertura indagini su morte di Rita Atria - Sicilia - - mariorossinet : Mafia: istanza per riapertura indagini su morte di Rita Atria - Sicilia - -