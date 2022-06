Referendum, Lega: “Battaglia per cambiare giustizia va avanti” (Di domenica 12 giugno 2022) (Adnkronos) – ”La Battaglia per cambiare la giustizia non si ferma questa sera, ma anzi riparte con rinnovato slancio”. Lo assicurano fonti della Lega commentando il mancato quorum ai Referendum sulla giustizia. La promessa di via Bellerio è che insieme al Partito Radicale, una volta vinte le prossime politiche nel 2023, ”verrà messo mano al Sistema”. “Grazie ai milioni di italiani che hanno votato per i Referendum sulla giustizia: la loro voce è un impegno per tutti affinché si facciano vere e profonde riforme. Meritano riconoscenza perché hanno scelto di esprimersi nonostante un vergognoso silenzio mediatico (a cominciare dalla tv di Stato), al caos in troppi seggi a partire dallo scandalo di Palermo, alla codardia di tanti politici”, si legge in ... Leggi su italiasera (Di domenica 12 giugno 2022) (Adnkronos) – ”Laperlanon si ferma questa sera, ma anzi riparte con rinnovato slancio”. Lo assicurano fonti dellacommentando il mancato quorum aisulla. La promessa di via Bellerio è che insieme al Partito Radicale, una volta vinte le prossime politiche nel 2023, ”verrà messo mano al Sistema”. “Grazie ai milioni di italiani che hanno votato per isulla: la loro voce è un impegno per tutti affinché si facciano vere e profonde riforme. Meritano riconoscenza perché hanno scelto di esprimersi nonostante un vergognoso silenzio mediatico (a cominciare dalla tv di Stato), al caos in troppi seggi a partire dallo scandalo di Palermo, alla codardia di tanti politici”, si legge in ...

