LIVE Superbike, GP Misano 2022 in DIRETTA: Razgatlioglu cerca conferme in gara-2. Via alle 15.15 (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 14:59 Ieri Bautista (Ducati) ha vinto con merito gara-1, mentre stamane Razgatl?o?lu (Yamaha) ha dominato la superpole-race riscattando lo 0 del sabato. 14:55 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE del GP di Emilia Romagna valevole per il Mondiale 2022 di Superbike. Siamo a venti minuti dall’inizio di gara-2 con i piloti che promettono spettacolo sul circuito di Misano. 11.28 Per questa mattina è tutto; appuntamento alle ore 15:15 per seguire con noi gara-2. A più tardi, non mancate! 11.25 Qui invece le immagini della festa del team per la vittoria conquistata: The relief! @toprak tr54 celebrates the first victory of the season with his team #ITAWorldSBK ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:59 Ieri Bautista (Ducati) ha vinto con merito-1, mentre stamane Razgatl?o?lu (Yamaha) ha dominato la superpole-race riscattando lo 0 del sabato. 14:55 Buon pomeriggio e ben ritrovati nelladel GP di Emilia Romagna valevole per il Mondialedi. Siamo a venti minuti dall’inizio di-2 con i piloti che promettono spettacolo sul circuito di. 11.28 Per questa mattina è tutto; appuntamentoore 15:15 per seguire con noi-2. A più tardi, non mancate! 11.25 Qui invece le immagini della festa del team per la vittoria conquistata: The relief! @toprak tr54 celebrates the first victory of the season with his team #ITAWorldSBK ...

