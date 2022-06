Lei è la figlia di una delle coppie più amate della tv: notate la somiglianza con la mamma? (Di domenica 12 giugno 2022) È la figlia di una delle coppie più amate dal grande pubblico, negli anni protagonista della televisione italiana e legata da più di vent’anni. Nasce nel 2003 e ad oggi è un’influencer e modella. Impressionante la somiglianza con la mamma, avete capito di chi stiamo parlando? Il suo nome è Stella ed è di una … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 12 giugno 2022) È ladi unapiùdal grande pubblico, negli anni protagonistatelevisione italiana e legata da più di vent’anni. Nasce nel 2003 e ad oggi è un’influencer e mo. Impressionante lacon la, avete capito di chi stiamo parlando? Il suo nome è Stella ed è di una … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Pubblicità

anna_ex_belva : in piazza SanFrancesco (che noi ci siamo colpevolmente perse!) e che non aveva avuto voglia di andare a cena con gl… - GioLario : @GrouseHazel Me ne sbatto le palle della figlia di Tortora, chi cazzo é? Il gestore delle mie scelte? Ma vedi di an… - Giopsytrash : RT @Queen_alorac: Il papà che si conserva tutte le scarpette degli spettacoli come se fossero un tesoro perché in fin dei conti LEI è il su… - brunovona : RT @markius_mk: Piscina Romano, Milano. C’erano mamma, figlia e amica della figlia. La figlia fa finta di baciare in bocca l’amica. La mamm… - markius_mk : Piscina Romano, Milano. C’erano mamma, figlia e amica della figlia. La figlia fa finta di baciare in bocca l’amica.… -