La battaglia infuria nel Donbass e i civili scappano: "In poche settimane Mosca..." (Di domenica 12 giugno 2022) Il Donbass resta il fulcro della resistenza ucraina nella guerra contro la Russia. La battaglia infuria a Severodonetsk e secondo gli Usa in poche settimane Mosca controllerà il Lugansk. "L'Ucraina è sul punto di perdere la regione orientale di Lugansk a favore della Russia - annuncia il governatore che avverte che il suo esercito senza armi ha un disperato bisogno di consegne più rapide di armi occidentali. "Nella città strategica di Severodonetsk - ha raccontato - continuano feroci combattimenti di strada, ma "la maggior parte della città è controllata dai russi". L'Ucraina solo pochi giorni fa è tornata a chiedere nuove armi avvertendo che il suo esercito sta perdendo in prima linea e che ha esaurito le munizioni in suo possesso. "Ora tutto dipende da ciò che l'Occidente ci ... Leggi su iltempo (Di domenica 12 giugno 2022) Ilresta il fulcro della resistenza ucraina nella guerra contro la Russia. Laa Severodonetsk e secondo gli Usa incontrollerà il Lugansk. "L'Ucraina è sul punto di perdere la regione orientale di Lugansk a favore della Russia - annuncia il governatore che avverte che il suo esercito senza armi ha un disperato bisogno di consegne più rapide di armi occidentali. "Nella città strategica di Severodonetsk - ha raccontato - continuano feroci combattimenti di strada, ma "la maggior parte della città è controllata dai russi". L'Ucraina solo pochi giorni fa è tornata a chiedere nuove armi avvertendo che il suo esercito sta perdendo in prima linea e che ha esaurito le munizioni in suo possesso. "Ora tutto dipende da ciò che l'Occidente ci ...

serenaviani : RT @tempoweb: La battaglia infuria nel Donbass, i civili scappano: 'In poche settimane Mosca...' La previsione devastante #12giugno https:… - tempoweb : La battaglia infuria nel Donbass, i civili scappano: 'In poche settimane Mosca...' La previsione devastante… - MaterTenebraru1 : @hampelotto2 'Nel fragor della battaglia Mentre infuria la mitraglia' - Fortunatofa54 : @fratotolo2 Dove’ super Mario , quando infuria la battaglia il più dritti se la squaglia. - ninnitarantino : RT @askanews_ita: Infuria la battaglia a #Severodonetsk per il destino del #Donbass -