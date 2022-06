In pensione a 63 anni? Ora puoi, la soluzione INPS che ti cambia la vita (Di domenica 12 giugno 2022) Si può davvero andare in pensione a 63 anni? La soluzione dell’INPS potrebbero davvero cambiare la vita a tante persone. Era il 1898 quando è nata e si è sviluppata la prima forma di tutela previdenziale. E oggi, dopo più di 120 anni, la pensione è sicuramente lo strumento e la forma maggiormente riconosciuta sotto questo punto di vista. Sicuramente questo può essere definito come un traguardo, un obiettivo e un qualcosa da raggiungere alla fine di un percorso lavorativo e fatto di tanti sacrifici. (Fonte Foto: Pixabay)Ma che cosa è la pensione? Si tratta di una prestazione economica mensile foraggiata dai contributi dei lavoratori che, a domanda dell’avente diritto, viene erogata a lavoratori dipendenti e autonomi. ... Leggi su chenews (Di domenica 12 giugno 2022) Si può davvero andare ina 63? Ladell’potrebbero davverore laa tante persone. Era il 1898 quando è nata e si è sviluppata la prima forma di tutela previdenziale. E oggi, dopo più di 120, laè sicuramente lo strumento e la forma maggiormente riconosciuta sotto questo punto di vista. Sicuramente questo può essere definito come un traguardo, un obiettivo e un qualcosa da raggiungere alla fine di un percorso lavorativo e fatto di tanti sacrifici. (Fonte Foto: Pixabay)Ma che cosa è la? Si tratta di una prestazione economica mensile foraggiata dai contributi dei lavoratori che, a domanda dell’avente diritto, viene erogata a lavoratori dipendenti e autonomi. ...

Pubblicità

IesuAnna : RT @MaxPar55: @mariolavia E’ uno straccio! Probabile che la Sandrina….Amurri a Mosca gli abbia speso l’intera pensione in rubli che rice… - nessamingo_ : Alla veneranda età di 28 anni posso finalmente ammettere che non ho più l'età per andare a ballare Stamattina mi s… - PietroTicali : @UmbertoNew Farlo con spid da casa. E su temi che toccano da vicino il popolo... Esempio: favorevole o no alla big… - patry71 : @bobocraxi @robesPR1 Direi che ha una certa influenza e soprattutto uno a 83 anni dovrebbe stare in pensione e non… - andream20777815 : @yassine206 @FQLive L unico che non ha pensato solo alla salute e guadagni delle banche come renzi e pd...e ha fatt… -