In casa Trump ora è bufera L'inchiesta spacca la famiglia - Cronaca - quotidiano.net (Di domenica 12 giugno 2022) WHASHINGTON Non c'è pace per Donald Trump (nella foto), scaricato pure da Ivanka, Ia figlia prediletta. Uno strappo pubblico, quello tra i due, che si è consumato durante la prima udienza della ... Leggi su quotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) WHASHINGTON Non c'è pace per Donald(nella foto), scaricato pure da Ivanka, Ia figlia prediletta. Uno strappo pubblico, quello tra i due, che si è consumato durante la prima udienza della ...

mariorconti : RT @repubblica: Scontro in casa Trump: Donald scarica la figlia Ivanka perché non crede al 'furto elettorale' [dal nostro corrispondente Pa… - repubblica : Scontro in casa Trump: Donald scarica la figlia Ivanka perché non crede al 'furto elettorale' [dal nostro corrispon… - Antizanz : RT @balldontliedude: #MoniOvadia ha formato la sua opinione con una fonte che lui crede un 'esempio di giornalismo anglosassone' e invece è… - GramsciAG : RT @balldontliedude: #MoniOvadia ha formato la sua opinione con una fonte che lui crede un 'esempio di giornalismo anglosassone' e invece è… - carlogladio : RT @ChanceGardi: Processo farsa sul 6 gennaio 2020: Liz Cheney legge un tweet di Trump del 6/1 ma salta la fine che dice 'Vai a casa con am… -