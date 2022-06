“Hub di quartiere per aggregare i servizi utili ai genitori | così vogliamo ricreare la rete familiare dove non c’è”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 giugno 2022) Nel 2021 le nascite sul territorio nazionale non hanno superato le 400mila unità. Sono diminuite dell’1,3% rispetto al 2020 e sono il 31% in meno rispetto al 2008, anno di massimo relativo più recente. Pesa la pandemia, ma il calo demografico è in corso ormai da anni. Come ricorda Openpolis, è iniziato nel 2009 e dal 2014 i nuovi nati non hanno più raggiunto le 5oomila unità. L’anno scorso, per la prima volta, la discesa sotto le 400mila. “Il peggio è la solitudine. Quando si diventasi è soli. Gli aiuti dall’esterno sono pochi, le famiglie spesso sono distanti. Manca la comunità, la. Può essere composta sia da persone con figli sia da persone che non ne hanno, ma il punto rimane uno: le braccia dei solinon bastano”. Lia Calloni, ingegnere industriale e mamma, è partita da qui per ideare Gaia Hubs, il progetto ...