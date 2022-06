Gara di nuoto FIN mezzo fondo Cetara-Vietri SA | soccorso ai partecipanti

Pubblicità

76Pier : - tvoggi : AVVERTONO MALORE DURANTE GARA DI NUOTO, INTERVENTO DELLA GUARDIA COSTIERA Nella giornata di ieri, la Guardia Costie… - positanonews : Gara di nuoto in Costiera Amalfitana: 13 casi di ipotermia tra gli atleti tra le #news - positanonews : #Copertina #Cronaca #atleti #garadinuoto #ipotermia Gara di nuoto in Costiera Amalfitana: 13 casi di ipotermia tra… - horottoilvetro : RT @mattinodinapoli: Salerno, 13 atleti in ipotermia: paura nella gara di nuoto -

La Guardia costiera di Salerno è intervenuta ieri pomeriggio per soccorrere 13 atleti impegnati in unadidi fondo nelle acque antistanti Vietri sul Mare e Cetara, in difficoltà poiché colti da lieve ipotermia. La richiesta di assistenza, giunta poco prima delle 18.30, è stata raccolta dalla ...Guardia Costiera di Salerno in azione, ieri pomeriggio: intorno alle 18.30, la sala operativa è stata allertata per soccorrere 13 atleti impegnati in unadidi fondo, nello specchio acqueo antistante Vietri e Cetara. Gli atleti erano in difficoltà per via di un lieve stato di ipotermia . Così, due motovedette della Costiera sono intervenute ...Gara di nuoto in Costiera Amalfitana, 20 nuotatori colpiti da ipotermia. È il secondo caso in poche ore dopo quello di ieri ...Sport, amicizia, inclusione e confronto: tutto questo è stato lo SportINTour 2022. Si è chiuso oggi a Pesaro il secondo e ultimo weekend di attività targato US Acli e il successo è stato trasversale.