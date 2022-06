Foschi: “Fallimento? Non ho pace. C’era il disegno di fare scomparire il Palermo” (Di domenica 12 giugno 2022) L'ex ds del Palermo Rino Foschi è tornato a parlare delle vicende legate al Fallimento del club siciliano a quattro anni di distanza dall'accaduto Leggi su mediagol (Di domenica 12 giugno 2022) L'ex ds delRinoè tornato a parlare delle vicende legate aldel club siciliano a quattro anni di distanza dall'accaduto

Pubblicità

WiAnselmo : RT @Mediagol: Foschi: “Fallimento? Non ho pace. C’era il disegno di fare scomparire il Palermo” - Mediagol : Foschi: “Fallimento? Non ho pace. C’era il disegno di fare scomparire il Palermo” - tifosipalermoit : 'Sono fermo dal fallimento della vecchia società e non trovo pace. C'era un disegno per fare sparire la squadra' In… -