Football americano, IFL 2022: nel wild card round vittorie senza storia per Dolphins Ancona e Guelfi Firenze (Di domenica 12 giugno 2022) Si è disputato il wild card round dei play-offs della Italian Football League 2022 ed i risultati hanno premiato in maniera nettissima Dolphins Ancona e Guelfi Firenze. A questo punto le due compagini staccano il pass per le semifinali del prossimo weekend, dove andranno a fare visita alle prime due teste di serie: Seamen Milano e Panthers Parma, con l’Italian Bowl del 2 luglio sempre più all’orizzonte. Dolphins Ancona VIPERS Modena 42-7: match letteralmente senza storia ad Ancona, con i padroni di casa che mettono le cose in chiaro sin dall’avvio con un 13-0 di parziale nel primo quarto e 22-0 nel secondo. La ripresa vede ancora i ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) Si è disputato ildei play-offs della ItalianLeagueed i risultati hanno premiato in maniera nettissima. A questo punto le due compagini staccano il pass per le semifinali del prossimo weekend, dove andranno a fare visita alle prime due teste di serie: Seamen Milano e Panthers Parma, con l’Italian Bowl del 2 luglio sempre più all’orizzonte.VIPERS Modena 42-7: match letteralmentead, con i padroni di casa che mettono le cose in chiaro sin dall’avvio con un 13-0 di parziale nel primo quarto e 22-0 nel secondo. La ripresa vede ancora i ...

Pubblicità

Mon_Star_66 : RT @giannivevo_bot: RT Il football americano è uno sport di squadra nato nella seconda metà dell'800 nelle università statunitensi. Come è… - mariobianchi18 : Il #12giugno 1994 Nicole Brown Simpson e Ronald Goldman sono assassinati in casa di lei a Los Angeles. L'accusato… - ethaneskin : @_neeela È un film! Parla di un ragazzo afro che non ha praticamente una famiglia, viene preso in affido da una fam… - giannivevo_bot : RT Il football americano è uno sport di squadra nato nella seconda metà dell'800 nelle università statunitensi. Come è acc… - cirovarriale1 : @markorusso69 Oppure un rito tipo football americano..... -