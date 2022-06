F1, Charles Leclerc: “Abbiamo un problema di affidabilità. Altri punti gettati, così fa davvero male” (Di domenica 12 giugno 2022) Charles Leclerc è davvero affranto al termine del Gran Premio dell’Azerbaijan, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, e le motivazioni sono decisamente scontate. Sul tracciato cittadino di Baku il pilota monegasco stava comandando la gara con circa 12 secondi di margine su Max Verstappen e 16 su Sergio Perez ma, ancora una volta, la sua F1-75 lo ha tradito. Proprio sul più bello. Come accaduto a Barcellona. Quando era comodamente al comando, la sua Ferrari è finita ko a livello di Power Unit gettando alle ortiche un nuovo possibile successo e, soprattutto, punti pesantissimi nella lotta per i due campionati, contando che Carlos Sainz aveva già abbandonato la gara azera da tempo. Un periodo davvero nero per il nativo di Montecarlo che era reduce dalla gara di casa, nella quale la ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022)affranto al termine del Gran Premio dell’Azerbaijan, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, e le motivazioni sono decisamente scontate. Sul tracciato cittadino di Baku il pilota monegasco stava comandando la gara con circa 12 secondi di margine su Max Verstappen e 16 su Sergio Perez ma, ancora una volta, la sua F1-75 lo ha tradito. Proprio sul più bello. Come accaduto a Barcellona. Quando era comodamente al comando, la sua Ferrari è finita ko a livello di Power Unit gettando alle ortiche un nuovo possibile successo e, soprattutto,pesantissimi nella lotta per i due campionati, contando che Carlos Sainz aveva già abbandonato la gara azera da tempo. Un periodonero per il nativo di Montecarlo che era reduce dalla gara di casa, nella quale la ...

