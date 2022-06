F 1 | Gp Azerbaijan Perez ' Giusto lasciar passare Verstappen'

(Di domenica 12 giugno 2022) "Max era veloce, è un ottimo risultato per la squadra" BAKU () - "Purtroppo non mi sono fermato al pit stop durante la Virtual Safety Car, se lo avessi fatto sarebbe stata una gara diversa. ...

Pubblicità

SkySportF1 : ?? PEREZ SCATENATO ???? Sorpasso su Leclerc al via ? - Libero_official : #AzerbaijanGp, vince #Verstappen. Fuori le #Ferrari di #Leclerc e #Sainz, dalla #RedBull ordine di scuderia a… - FormulaPassion : #F1 | A Baku trionfa Verstappen davanti a Perez. Terzo Russell, quarto Hamilton, disastro Ferrari con due ritiri le… - messina_oggi : Doppietta Red Bull in Azerbaijan, Verstappen precede PerezBAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) - Max Verstappen vince il G… - MaraJbRomano : ???? Max Verstappen il GP dell'Azerbaijan ?? Le dichiarazioni di #Verstappen #Perez #Russell ??Scopri qui A cura di… -

Bottino pieno per la Red Bull Racing al Gran Premio dell'. Il team di Milton Keynes piazza una doppietta pesante in ottica campionato - con Max Verstappen vincitore davanti a Sergio- nel giorno in cui la Ferrari ha dovuto alzare bandiera ...Verstappen passa, ma Leclerc è davanti Con gomma media il passo della Red Bull non è al livello della Ferrari di Leclerc con gomma dura nuova, ed il crollo lo avverte soprattutto, che al ...Sergio Perez è riuscito a portarsi a casa anche il giro veloce del GP Azerbaijan che gli ha regalato un punto aggiuntivo ...A Baku, in Azerbaijan, il colore giusto non è quello rosso ... A trionfare è stato invece Max Verstappen, davanti a Sergio Perez e a George Russell della Mercedes. Lewis Hamilton si è classificato al ...