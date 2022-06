Concorso straordinario bis: gli anni di servizio su sostegno validi per l’accesso, ma non danno punteggio (Di domenica 12 giugno 2022) Concorso straordinario bis: il 16 giugno chiudono le istanze per la presentazione della domanda. Seguirà la prova orale e la valutazione dei titoli, da cui scaturirà la graduatoria degli ammessi. A meno di una defezione nelle domande, i 14.000 posti banditi dovrebbero essere coperti tutti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 12 giugno 2022)bis: il 16 giugno chiudono le istanze per la presentazione della domanda. Seguirà la prova orale e la valutazione dei titoli, da cui scaturirà la graduatoria degli ammessi. A meno di una defezione nelle domande, i 14.000 posti banditi dovrebbero essere coperti tutti. L'articolo .

